"مبادرة ابتسم" لعلاج السودانيين بمكة تقدم خدماتها لـ372 مستفيداً

شارك في المبادرة 25 متطوعاً ومتطوعة من أطباء الأسنان والفنيين وتم خدمة أكثر من 372 مستفيداً من الأشقاء السودانيين حيث تم الكشف عليهم وتقديم الخدمات العلاجية في عيادات متخصصة في مكة المكرمة مع توفير وسائل النقل المجانية إلى العيادات ثم العودة بالتعاون مع جمعية إكرام.