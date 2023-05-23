"مبادرة ابتسم" لعلاج السودانيين بمكة تقدم خدماتها لـ372 مستفيداً

ضمن المبادرة التي أطلقتها لجنة الأزمات والطوارئ بمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة لخدمة الأشقاء السودانيين المعتمرين الذين تعثرت أمور عودتهم إلى ديارهم بعد أداء مناسك العمرة، شاركت جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية بإقامة مبادرة الكشف والعلاج.
شارك في المبادرة 25 متطوعاً ومتطوعة من أطباء الأسنان والفنيين وتم خدمة أكثر من 372 مستفيداً من الأشقاء السودانيين حيث تم الكشف عليهم وتقديم الخدمات العلاجية في عيادات متخصصة في مكة المكرمة مع توفير وسائل النقل المجانية إلى العيادات ثم العودة بالتعاون مع جمعية إكرام.
وجرى توزيع أكثر من 500 حقيبة توعوية كهدايا لهم، وما زال العمل قائماً في خدمة هؤلاء المعتمرين حتى مغادرتهم إلى بلدهم.
وساهمت المبادرة في تعزيز الصورة الإيجابية المشرقة لما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية من خدمات جليلة لزوار وقاصدي بيت الله الحرام.