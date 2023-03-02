المملكة وبلغاريا توقعان اتفاقية لإنشاء "اللجنة السعودية البلغارية المشتركة"

وعقد وزير الاقتصاد والتخطيط عدداً من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، حيث اجتمع مع نائب رئيس وزراء بلغاريا لشؤون السياسات الاقتصادية وزير النقل والاتصالات خريستو أليكسييف، ووزير الابتكار والنمو البلغاري، ألكسندر بوليف، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وآخر التطورات في مجالات الابتكار والتقنية.