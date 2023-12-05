إعلان الدوحة: نقف إلى جانب شعب فلسطين.. وعواقب وخيمة ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي

- الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بما يحقق تطلعات مواطنيه مع التأكيد على وقوف دوله صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.