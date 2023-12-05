إعلان الدوحة: نقف إلى جانب شعب فلسطين.. وعواقب وخيمة ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي

أصدرت دول مجلس التعاون الخليجي بيانًا في ختام القمة الـ 44 في الدوحة.
وحذر إعلان الدوحة من مخاطر توسع المواجهات في غزة وامتداد رقعة الصراع، مؤكدًا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفع معاناة سكان غزة.
وقال إعلان الدوحة: بحث القادة الخليجيون التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، وستكون هناك عواقب وخيمة ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي.
وأشاد البيان الختامي للقمة الـ 44 لمجلس التعاون الخليجي بقرارات "القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني" التي استضافتها المملكة لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة.
وتابع البيان: نشيد بنجاح جهود قطر التي بذلتها بالشراكة مع مصر وأمريكا في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة.
وأضاف: كما نشيد بجهود اللجنة الوزارية برئاسة وزير خارجية المملكة؛ بهدف "بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".
- التأكيد على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف.
- مباركة المملكة على فوزها باستضافة إكسبو 2030، وأن نجاح هذا الحدث العالمي نجاح لكل دول وشعوب المجلس.
- دعم قرارات مجموعة "أوبك+" الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
- التنويه بالتقدم الذي تحققه المملكة في إطار برنامجها لرواد الفضاء واستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
- إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع التأكيد على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها.
- الدعوة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحميل "إسرائيل" المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
- حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.
- التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
- الرفض لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه دفاع عن النفس، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية.
- إدانة واستنكار تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف، والاستمرار بالسماح للمتطرفين بتدنيس وحرق نسخ من المصحف مع التأكيد على ضرورة احترام الأديان والثقافات وتعزيز القيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي.
- اعتماد قانون نظام العمل التطوعي الموحد بصفة إلزامية، كما اعتمد تمديد قانون نظام المدخلات والمنتجات العضوية.
- الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بما يحقق تطلعات مواطنيه مع التأكيد على وقوف دوله صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
- الاطلاع على ما وصلت إليه المشاورات حول مقترح الملك عبد الله بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، والتوجيه بالاستمرار في مواصلة الجهود للعمل على ذلك.
- التوجيه بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية الملك سلمان لتعزيز العمل الخليجي المشترك وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة ورفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس.
- الموافقة على قواعد الوقاية والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء الأسري لدول مجلس التعاون.
- تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.