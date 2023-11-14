تعاون بين "داهوا تكنولوجي" السعودية و"راية التقنية" لافتتاح صالة عرض متخصصة لحلول الأمن والرقابة

أعلنت شركة داهوا الشركة الرائدة في مجال تقديم الحلول الأمنية وكاميرات المراقبة، عن تعاونها مع شركة راية التقنية، أحد أهم موزعيها الوطنيين في المملكة العربية السعودية، لافتتاح أكبر صالة عرض خاصة بعرض حلول داهوا المتكاملة في مجال الأمن والرقابة.
وتهدف هذه الصالة الجديدة إلى تمكين العملاء من عيش رحلة متكاملة من خلال تجربة أحدث الحلول المعروضة لتأمين أعمالهم، وتقديم الاستشارات الموثوقة والمعرفة التقنية والخدمة عالية الجودة، وعرض آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي للأشياء.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا للالتزام المشترك بين الشركتين في توفير حلول متطورة ومبتكرة للأمن والرقابة.
وتعمل داهوا منذ سنوات على تطوير وتوفير تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتعمل بجد لتلبية احتياجات العملاء في مجال الأمن والرقابة.
وتقع الصالة الجديدة في مدينة الرياض، وتم تصميمها بأحدث التقنيات المتطورة لتعكس روح الابتكار والتفوق التقني.
وتتيح الصالة للعملاء والمهتمين بمجال الأمن والرقابة فرصة استكشاف وتجربة أحدث منتجات وحلول داهوا؛ بما في ذلك الكاميرات المراقبة بدقة عالية، وأنظمة التحكم في الوصول، ونظام التعرف على الوجوه، والحلول الأمنية الذكية الأخرى.
وتُعَد هذه الصالة الجديدة مكملًا للجهود المتواصلة التي تبذلها داهوا لتعزيز وجودها في سوق الأمن والرقابة في المنطقة.
يُذكر أن داهوا توفّر حلًّا شاملًا للعملاء، يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والخدمات المتميزة، وتسعى لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في مختلف القطاعات؛ بما في ذلك الشركات الصناعية، والحكومية، والمؤسسات التجارية، والتعليمية. كما قامت بتدشين مركز الصيانة وخدمات ما بعد البيع وإرجاع واستبدال البضائع خلال فترة الضمان التي تمنحها داهوا على جميع منتجاتها.
وقال "جاري لي" المدير العام لمكتب السعودية: "يسعدنا أن نعزز شراكتنا من خلال افتتاح هذه الصالة الجديدة. ونعتبر هذه الصالة بمثابة نقطة تَلاقٍ للمهتمين بمجال الأمن والرقابة؛ حيث يمكنهم استكشاف وتجربة أحدث التقنيات والحلول التي تقدّمها داهوا.
وأضاف "لي": نحن واثقون من أن هذه الصالة ستساهم في توسيع مدى الوعي بأهمية الأمن والرقابة المتكاملة، وستوفر منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين العملاء والمتخصصين في هذا المجال".
وتُعد هذه الخطوة مهمة في مسيرة التعاون بين شركة داهوا تكنولوجي وشركة راية التقنية، وتعزز من قدرتهما على تلبية احتياجات السوق المتنامية في مجال الأمن والرقابة. ومن المتوقع أن تلقى الصالة الجديدة إقبالًا واسعًا من العملاء والمهتمين، وستكون محطة مرجعية للابتكار والتقنية في هذا القطاع.
ويتطلع العديد من العملاء والمتخصصين في مجال الأمن والرقابة إلى زيارة الصالة الجديدة والاستفادة من الفرصة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي للأشياء والحلول المتكاملة التي يقدّمها داهوا. كما من المتوقع أن يكون لهذا التعاون تأثير إيجابي على صناعة الأمن والرقابة، وأن يساهم في تطوير وتعزيز الحلول الذكية والمستدامة في هذا المجال المهم.