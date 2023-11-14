تعاون بين "داهوا تكنولوجي" السعودية و"راية التقنية" لافتتاح صالة عرض متخصصة لحلول الأمن والرقابة

يُذكر أن داهوا توفّر حلًّا شاملًا للعملاء، يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والخدمات المتميزة، وتسعى لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في مختلف القطاعات؛ بما في ذلك الشركات الصناعية، والحكومية، والمؤسسات التجارية، والتعليمية. كما قامت بتدشين مركز الصيانة وخدمات ما بعد البيع وإرجاع واستبدال البضائع خلال فترة الضمان التي تمنحها داهوا على جميع منتجاتها.