بحصيلة مبيعات تجاوزت 3 ملايين ريال.. معرض المدينة المنورة للكتاب 2023 يودع زوّاره

وشهد المعرض الذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة في المنطقة الجنوبية لمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة, زيارة نحو 277,006 زوار، وانتهى بحصيلة مبيعات بأكثر من ثلاثة ملايين ريال، محققاً أهدافه الإستراتيجية في إثراء الحراك الثقافي، وإسهامه في بناء جيلٍ واعٍ ومثقف، وتشجيع القراءة والمعرفة وسط مشاركة أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية ودولية، مقدمةً أكثر من 60 ألف عنوان، على مساحة 15 ألف متر مربع، وبرنامجاً ثقافياً يضم أكثر من 140 فعالية تستهدف الأدباء والمثقفين والشباب، وحتى الأطفال، إضافةً إلى ورش عمل منوعة ومخصصة لفئة ذوي الإعاقة من الصم والبكم، لأول مرة في تاريخ معارض الكتاب في المملكة.