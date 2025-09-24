انطلاق مؤتمر الخلايا الجذعية بالرياض.. الجمعة

تنطلق بجامعة الفيصل بالرياض خلال يومي 26 و27 سبتمبر 2025 أعمال مؤتمر “العلاج بالخلايا الجذعية: التحول في الطب التجديدي”، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها، حيث يستعرض المؤتمر أحدث التقدمات في أبحاث الخلايا الجذعية والعلاجات المرتبطة بها، إضافةً إلى مناقشة التحديات الأخلاقية والتنظيمية ودور البنوك الحيوية في دعم هذا التخصص.