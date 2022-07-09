"الحج" تُطبِّق التأمين الشامل لضيوف الرحمن القادمين من الخارج لموسم العام الحالي

ويغطي البرنامج الحوادث الشخصية التي ينتج منها الوفاة أو العجز الكلي الدائم نتيجة حادث، ويشمل نقل جثمان المتوفين إلى بلادهم في حال رغبة ذويهم بذلك، كما يغطي البرنامج التعويضات لحالات إلغاء أو تأخير رحلات الطيران المغادرة من السعودية، علاوة على تغطية حالات الإصابة بكوفيد-19 من حيث تغطية الحجر المؤسسي ونفقات العلاج.