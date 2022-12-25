أمير الشرقية يؤكد ضرورة مواصلة البرامج التوجيهية لنزلاء السجون

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، ضرورة مواصلة البرامج التوجيهية والإرشادية لنزلاء السجون، حتى يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، بالإضافة إلى تأهيلهم لتعلم المهن الحرفية التي تفيدهم بعد قضاء محكوميتهم.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية، ما يقدم من برامج للنزلاء، مشيرًا إلى أن الاهتمام والرعاية التي قدمت لهم أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية عادت بالنفع عليهم وعلى أسرهم وساهمت في إصلاح الكثيرين منهم.
جاء ذلك خلال رعايته حفل افتتاح فعاليات "أسبوع النزيل الخليجي الموحد"، تحت شعار "لنفتح أمامهم الأمل والعمل"، الذي تنظمه المديرية العامة للسجون بالمنطقة الشرقية بمجمع "النخيل مول" بالدمام، ويستمر لمدة أسبوع.
واطلع أمير الشرقية، على المعرض المصاحب ومشاركات النزلاء، وأبدى إعجابه بتلك المشاركات التي تؤكد استفادة النزلاء من برامج التأهيل والتدريب التي تنظم داخل السجون.
وأعرب مدير سجون الشرقية اللواء عبدالله النفجان، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، على رعاية حفل انطلاق أسبوع النزيل الخليجي، واهتمامه الدائم ومتابعته لما يقدم من خدمات للنزلاء والحرص على إصلاحهم وعودتهم إلى مجتمعاتهم ليكونوا لبنة صالحة.
وقال اللواء "النفجان"، في كلمة ألقاها بمناسبة حفل الافتتاح: إن جميع دول الخليج العربي الشقيقة، تشارك في الاحتفال بـ"أسبوع النزيل الخليجي الموحد"، والذي حمل شعار "لنفتح أمامهم الأمل والعمل"، تأكيدًا على مساعدة النزلاء ومد العون لهم حتى ينخرطوا في المجتمع من جديد.
وأشار إلى أن الاحتفال في المنطقة الشرقية، بهذه المناسبة، بدعم من أمير الشرقية ونائبه، ومتابعة من مدير عام السجون اللواء ماجد الدويش، وبمشاركة من شركاء النجاح لجنة "تراحم الشرقية"، ومكتب بصيرة، وإدارة مجمع النخيل مول.