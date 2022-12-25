أمير الشرقية يؤكد ضرورة مواصلة البرامج التوجيهية لنزلاء السجون

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، ضرورة مواصلة البرامج التوجيهية والإرشادية لنزلاء السجون، حتى يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، بالإضافة إلى تأهيلهم لتعلم المهن الحرفية التي تفيدهم بعد قضاء محكوميتهم.