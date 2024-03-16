الشرقية.. جوازات "المطار" و"الجسر" تنهي إجراءات المسافرين خلال رمضان بكل يسر وسهولة

يعمل منسوبو المديرية العامة للجوازات على إنهاء إجراءات المسافرين في منفذَيْ جسر الملك فهد، ومطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، اللذين يشهدان زيادة في عدد المسافرين خلال شهر رمضان المبارك الحالي، من خلال اعتماد منصات الجوازات على التقنيات الحديثة التي تسهم في سرعة الإنجاز بما يضمن جودة الخدمة المقدمة.