ولي العهد يلتقي الرئيس التركي على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين

الْتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا، اليوم، الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا؛ وذلك على هامش انعقاد القمة.