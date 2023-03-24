بالفيديو.. السفير العراقي لـ"سبق": قيادة المملكة تهتم بالقرآن الكريم الذي هو دستور الأمة

من جهته، قال الفائز بالمركز الثاني في الفرع الأول فراس بن أحمد مليباري، والحاصل على مبلغ 185.000 ريال: هذه هي المشاركة الأولى لي في هذه المسابقة وكانت تجربة مفيدة وجميلة، ويكفي أن تحمل هذه المسابقة اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهذا يجسد دعمه لأهل القرآن الكريم وشباب الوطن وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم والعناية به.