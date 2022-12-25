فعاليات مهرجان "فيست" للطعام السعودي تتواصل حتى الخميس المقبل

ويهدف المهرجان إلى تقديم الثقافة السعودية وقيمها محلياً وعالمياً من خلال التعريف بالطعام السعودي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبناء مجتمع للمهتمين بمجال الأطعمة من خلال إقامة فعالية هي الأضخم من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وإبراز جهود المملكة، ممثلة في وزارة الثقافة، في الاهتمام بالطعام باعتباره أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، وتقديم المملكة كوجهة عالمية لعشاق الطهي وتذوق الأطعمة، وإثراء المجتمع السعودي بالفرص الواعدة بمجال الأطعمة، وسبل استدامة تلك الأنشطة، وتشجيع شباب الوطن الذين لديهم اهتمام بمجال الأطعمة في تحويل هواياتهم لمشاريع تجارية.