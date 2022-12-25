فعاليات مهرجان "فيست" للطعام السعودي تتواصل حتى الخميس المقبل

تتواصل فعاليات مهرجان "فيست" للطعام السعودي الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط الذي تنظمه هيئة فنون الطهي إلى الخميس المقبل 29 من شهر ديسمبر الحالي، حيث يعتبر المهرجان وجهة عالمية لعشاق الطهي وتـذوق الأطعمة ومحبي المطبخ السعودي والطهاة المحليين والعالميين.
ويجذب المهرجان الذي يستقبل زواره من 4:00 مساءً إلى 12:00 صباحاً يومياً من خلال العروض الموسيقية والغنائية والشعبية.
كما يحظى متجر الهدايا بتجربة استكشاف مقتنيات مختلفة مستوحاة من المطبخ السعودي ومسابقات حية لأطباقنا الشعبية، وتطبيقات لتقنيات الطهي الحديثة مع نخبة من الطهاة، في ورش عمل.
ويتعرف الزوار على منتجات غذائية مهددة بالاندثار، ارتبطت بثقافة مطبخنا المحلي عبر زيارتهم لمنطقة تراث فن الطهي، كما تجسد منطقة النخيل والتمور ارتباط التمور والنخيل بأطباقنا المحلية الشهية.
ويستقطب المهرجان رواد الأعمال و"شيف" عالميين ومحليين وخبراء المطاعم والمزارعين والمهتمين لخلق فرص تعليمية وتجارية واستثمارية والتعاون في صناعة تجربة فريدة للزوار وسط أجواء شتوية.
كما يعد المهرجان منصة تجمّع معرفية إثرائية عبر العشر مناطق تتميز بتقديم العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية مستهدفة جميع الأعمار.
وأقيمت مراسم توقيع شراكة لإطلاق مبادرة "المخبز السعودي" بين شركة المطاحن الأولى والمركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية؛ لتدريب وتمكين المواهب المحلية في مجال المخبوزات وذلك ضمن أنشطة المهرجان.
ويهدف المهرجان إلى تقديم الثقافة السعودية وقيمها محلياً وعالمياً من خلال التعريف بالطعام السعودي محلياً وإقليمياً وعالمياً، وبناء مجتمع للمهتمين بمجال الأطعمة من خلال إقامة فعالية هي الأضخم من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وإبراز جهود المملكة، ممثلة في وزارة الثقافة، في الاهتمام بالطعام باعتباره أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، وتقديم المملكة كوجهة عالمية لعشاق الطهي وتذوق الأطعمة، وإثراء المجتمع السعودي بالفرص الواعدة بمجال الأطعمة، وسبل استدامة تلك الأنشطة، وتشجيع شباب الوطن الذين لديهم اهتمام بمجال الأطعمة في تحويل هواياتهم لمشاريع تجارية.