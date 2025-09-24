"الداخلية" تحتفي باليوم الوطني الـ95 بعروض وفلكلور وتراث المناطق

وشهد الحفل مشاركة إمارة منطقة القصيم، وإمارة منطقة جازان، بأركان تعكس تراث كل منطقة، واستعراض معالمهما السياحية والمشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، والمعهد الملكي للفنون التقليدية (وِرث) للتعريف بالفنون التقليدية في المجتمع السعودي وإبرازها في المناسبات الوطنية، وتضمن العرضة السعودية، وعروض الفلكلور الشعبي، ومعزوفات وطنية، تعبيرًا عن الفرحة بهذه المناسبة.