إنقاذ سيدة وجنينها عقب تعرضها لحالة دهس في جدة

يُذكر أن مستشفى الملك عبدالعزيز استقبل منذ بداية شهر أغسطس الماضي 4404 مراجعين في العيادات الخارجية، بينما استقبلت أقسام الطوارئ 5869 مستفيداً، في حين بلغ إجمالي عدد العمليات 316 عملية منها 132 عملية مجدولة، والعمليات الطارئة 184 عملية، كما بلغ عدد جراحات اليوم الواحد 43 عملية.