بالزينة والأضواء والفوانيس.. "سبق" ترصد استقبال سوق البلد التاريخي بالطائف "رمضان"

وثَّقت "سبق" مساء اليوم تزيين شوارع سوق البلد التاريخي بمحافظة الطائف بالفوانيس والإضاءة والزينة ابتهاجًا واحتفالاً بقرب قدوم شهر رمضان المبارك، إضافة إلى وجود عبارات ترحيبية وصور في مظهر اعتاد عليه الأهالي منذ سنوات طويلة، أظهر عبق التاريخ والموروث القديم وسط توثيق زوَّار السوق بالصور، واحتفائهم بخير الشهور.
وتوشحت شوارع البلد في الطائف بالزينة والإضاءة والفوانيس والعبارات الترحيبية في عادة اعتاد عليها زوار السوق منذ عشرات السنين احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك، أظهرت من خلالها تراث وعادات وأصالة المحافظة لاستقبال رمضان المبارك، بطرق جذابة ومتنوعة، أضفت على سوق البلد طابعًا ونكهة خاصة، وخصوصًا في شهر رمضان؛ ما أسهم في جذب الكثير من الزوار لشراء احتياجاتهم الشخصية منه.
يُذكر أن العديد من الأحياء بمحافظة الطائف ساهم أهلها في الحفاظ على عاداتهم المستمرة منذ سنوات في استقبال شهر الصوم؛ إذ حرصوا على التزيين والإضاءة في ظاهرة تعكس أهمية الاحتفال بقدوم شهر رمضان، مثل أحياء "الشهداء الجنوبية والشمالية والريان والسلامة واليمانية"، وغيرها من الأحياء القديمة.