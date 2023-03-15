بالزينة والأضواء والفوانيس.. "سبق" ترصد استقبال سوق البلد التاريخي بالطائف "رمضان"

وتوشحت شوارع البلد في الطائف بالزينة والإضاءة والفوانيس والعبارات الترحيبية في عادة اعتاد عليها زوار السوق منذ عشرات السنين احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك، أظهرت من خلالها تراث وعادات وأصالة المحافظة لاستقبال رمضان المبارك، بطرق جذابة ومتنوعة، أضفت على سوق البلد طابعًا ونكهة خاصة، وخصوصًا في شهر رمضان؛ ما أسهم في جذب الكثير من الزوار لشراء احتياجاتهم الشخصية منه.