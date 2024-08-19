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وزارة التجارة: أكثر من 4 آلاف زيارة تفتيشية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية خلال أسبوع

وزارة التجارة: أكثر من 4 آلاف زيارة تفتيشية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية خلال أسبوع

نفذت الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة 4.159 زيارة تفتيشية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية في مختلف مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وشملت الزيارات المكتبات ومحال القرطاسية، ومنافذ بيع المستلزمات المدرسية في مناطق المملكة كافة.

وتهدف الزيارات إلى رفع معدلات الامتثال وحماية المستهلكين، والتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية وبدائلها، ووجود بطاقات السعر أو العرض الإلكتروني لأسعار المنتجات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة، وأن تكون البيانات على المنتجات مكتوبة باللغة العربية بشكل واضح، والتأكد من نظامية التخفيضات والعروض الترويجية والمسابقات، إضافة إلى التحقق من امتثال منافذ بيع المستلزمات المدرسية لأنظمة الوزارة، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وزارة التجارة
المستلزمات المدرسية
العام الدراسي الجديد 1446هـ

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