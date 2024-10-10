المملكة والعراق تتفقان على تعزيز التعاون البيئي والمائي والزراعي

ففي المجال البيئي، تم التطرق إلى أوجه التعاون في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالغطاء النباتي، والتصحر، والتنوع البيولوجي، والغابات، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل بين المختصين في المجالات البيئية المختلفة، والتنسيق بين ممثلي البلدين في المحافل الدولية بشأن المواقف المشتركة في القضايا البيئية التي تخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى التعاون في مجال العواصف الرملية والغبارية، والتنسيق المشترك للاستفادة من الخبرات بين البلدين.