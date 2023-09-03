"تعليم نجران" يطلق المرحلة الثالثة التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران -ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث- (بنين وبنات) اليوم، المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، التي تنفذ عن بُعد، وحضوريًّا في عدد من مراكز التدريب بقطاعات المنطقة.