"إغاثي" الملك يختتم برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في توغو

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة لومي عاصمة جمهورية توغو، وذلك خلال المدة من 19 وحتى 25 نوفمبر 2023م.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 5.619 فردًا، وصرف 1.884 نظارة طبية، وإجراء 431 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، إلى جانب توزيع 3.188 دواء.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في الدول والشعوب ذات الاحتياج فيمختلف أنحاء العالم.
كما دشن المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب بالمناظير للبالغين في مدينة نواكشوط بجمهورية موريتانيا، والمنفذ خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023م، بمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بإجراء 3 عمليات جراحية نوعية باستخدام أحدث أجهزة المناظير والروبوت لجراحة القلب.
ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة القلب التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.