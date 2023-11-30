"إغاثي" الملك يختتم برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى في توغو

كما دشن المركز المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب بالمناظير للبالغين في مدينة نواكشوط بجمهورية موريتانيا، والمنفذ خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023م، بمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.