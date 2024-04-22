محليات

غدًا.. بدء أعمال التحويلة المرورية لجسر التقاطع العلوي على طريق الدمام/ بقيق السريع

إغلاق مسار من الطريق وإتاحة الحركة على 3 مسارات مرورية في الاتجاهين لمدة 90 يومًا
غدًا.. بدء أعمال التحويلة المرورية لجسر التقاطع العلوي على طريق الدمام/ بقيق السريع

أعلنت الهيئة العامة للطرق أنه ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء، ستبدأ أعمال التحويلة المرورية لتنفيذ الركيزة الوسطية لجسر التقاطع العلوي الواقع على طريق الدمام/ بقيق السريع.

وأوضحت أن الأعمال ستبدأ من نقطة التفتيش الأمنية وصولًا إلى جسر غونان.

وأضافت: سيتم إغلاق مسار من الطريق وإتاحة الحركة على ثلاثة مسارات مرورية في الاتجاهين ولمدة 90 يومًا بحسب خطة العمل الموضوعة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي سعيًا في تحسين الخدمات المقدمة لسكان المنطقة الشرقية والارتقاء بجودة الحياة والوصول إلى طرق رائدة ومستدامة.

الهيئة العامة للطرق
التحويلة المرورية
طريق الدمام بقيق السريع

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