محليات

غدًا.. بدء أعمال التحويلة المرورية لجسر التقاطع العلوي على طريق الدمام/ بقيق السريع

إغلاق مسار من الطريق وإتاحة الحركة على 3 مسارات مرورية في الاتجاهين لمدة 90 يومًا