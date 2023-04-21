‬فيديو.. جهود المرور السري بمدينة الرياض لرصد وضبط المخالفين

واصلت إدارة المرور السعودي جهودها الميدانية بالرياض لرصد وضبط المخالفات المرورية.
وأكدت دوريات المرور السري في مدينة الرياض حضورها القوي في التصدي للمخالفات المرورية في شوارع العاصمة وملاحقة متجاوزي الأنظمة المرورية.
ووثق مقطع فيديو عملية ضبط مخالفة عدم إصدار لوحات للمركبات أو استخدام لوحات غير عائدة للمركبة.
وتم ضبط بعض المخالفات تعود إلى تعديل بهيكل المركبة، وإحداث ضوضاء تبلغ قيمة الغرامة فيها 1000 ريال بالإضافة إلى حجز المركبة.
ورصد الفيديو مخالفة أخرى، تتمثل في قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة القيادة؛ فضلًا عن وضع ملصقات على المركبة.
ولفت المرور إلى مخالفة أخرى تتعلق بتنظيمات السير، وهي "استخدام لوحات قديمة"، والوقوف غير النظامي، وسير المركبة بدون لوحات أمامية.