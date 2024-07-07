"أمير نجران" يطلع على الخطة التشغيلية للسدود وآلية تصريف مياه الأمطار بالمنطقة

اطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على الخطة التشغيلية للسدود في المنطقة، والبالغ عددها ٢٦ سدًّا، وآلية تصريف مياه الأمطار من السدود.
وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس مريح بن شارع الشهراني، على استغلال موارد المياه، في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتحسين جودة الحياة.
وأوضح "الشهراني" آلية الخطة التشغيلية بين الفرع وكل الجهات المعنية في المنطقة، إضافة إلى مراحل الخطة التشغيلية العامة للسدود غير المخصصة لأغراض الشرب وخطة الطوارئ لتشغيل السدود أثناء العواصف المطرية.