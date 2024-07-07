"أمير نجران" يطلع على الخطة التشغيلية للسدود وآلية تصريف مياه الأمطار بالمنطقة

اطلع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على الخطة التشغيلية للسدود في المنطقة، والبالغ عددها ٢٦ سدًّا، وآلية تصريف مياه الأمطار من السدود.