HUAWEI WATCH GT 6 Pro: الساعة الذكية التي لا غنى عنها في 2025

الساعة الذكية هي أكبر ثورة شهدتها صناعة الساعات منذ ظهور الكوارتز. فقد تحولت من أدوات أحادية الغرض لعرض الوقت فقط إلى أجهزة شخصية متكاملة أكثر قوة من أوائل الحواسيب. وفي السنوات الأخيرة، استقرّت أشكال وتصاميم الساعات الذكية على دورها كأدوات لإدارة الصحة واللياقة البدنية. وربما كان الأثر الجانبي الأكثر إزعاجًا لهذه الثورة هو الانتقال من بطاريات الساعات التي كانت تدوم لأشهر أو حتى سنوات، إلى الحاجة لإعادة شحنها يوميًا.
كانت ساعات هواوي الذكية متقدمة بفارق كبير عن غيرها في تحقيق التوازن بين الميزات الذكية المتطورة وعمر البطارية الذي يمتد حتى أسبوعين. والآن، مع ساعة HUAWEI WATCH GT 6 Pro، تجاوزت هواوي هذا الإنجاز لتصل البطارية إلى 21 يومًا من الاستخدام. ويأتي ذلك مع ميزات أكثر ذكاءً للصحة واللياقة البدنية. إن الجمع بين التصميم الأنيق، وعمر البطارية الذي لا يُضاهى، والقدرات الصحية والرياضية المتقدمة، يجعل هذه الساعة الجديدة أفضل ساعة ذكية يمكن الحصول عليها في عام 2025.
تقدم ساعة HUAWEI WATCH GT 6 Pro إطارًا مرتفعًا أنيقًا وشاشة أكبر بنسبة 5.5%. قد يبدو هذا الرقم صغيرًا، لكن بما أن الجيل السابق كان يملك شاشة كبيرة بالفعل، فإن الشاشة الجديدة أصبحت بقياس 1.47 بوصة. كما تصل إضاءتها القصوى إلى 3000 شمعة، مما يجعلها من بين أكثر الساعات الذكية سطوعًا في السوق.
مصنوعة من زجاج الياقوت وهيكل من سبائك التيتانيوم المستخدمة في الطيران وغطاء خلفي من السيراميك النانوي الكريستالي، تتميّز ساعة GT 6 Pro بمظهر أنيق وصلابة عالية تتحمل الاستخدام القاسي. وتتوفر الساعة بقياس 46 ملم فقط، لكنها تأتي بثلاثة خيارات ألوان مميزة: نسخة باللون البني مع حزام منسوج مركب بني، ونسخة فضية مع حزام من التيتانيوم، ونسخة سوداء مع حزام من مطاط الفلورو إيلاستومر الأسود.
بقدرتها على العمل حتى 3 أسابيع بشحنة واحدة، تُعد ساعة HUAWEI WATCH GT 6 Pro استثناءً حقيقيًا في عالم الساعات الذكية. فهي مزودة ببطارية متطورة بتصميم مكدّس توفر سعة أعلى بنسبة 65% مقارنة بالجيل السابق، مما يمنحها عمر بطارية يصل إلى 21 يومًا في الاستخدام الخفيف. كما توفر عمر بطارية يصل إلى 40 ساعة عند استخدام وضع تحديد المواقع المزدوج كامل الكوكبة، وهو الوضع الذي يُستخدم عادة فقط عند الحاجة إلى دقة عالية جدًا في تحديد المواقع، خاصة في البيئات المعقدة مثل المناطق الحضرية ذات المباني العالية.
أكثر من مئة وضع للتمارين باتت الآن معيارًا أساسيًا في ساعات سلسلة HUAWEI WATCH GT. لكن هذه المرة، لا تقتصر الساعة على تتبع التمارين فحسب، بل تصبح شريكًا نشطًا في رياضاتك الخارجية. فهي تدعم أربع رياضات خارجية مختلفة: ركوب الدراجات، الجري على المسارات، الجولف، والتزلج. وتوفّر WATCH GT 6 Pro دقة عالية في الجري على المسارات من خلال مسارات تحديد المواقع والبيانات الأساسية الأخرى، بينما يأتي وضع الجولف بخرائط متجهية جديدة وميزات تفاعلية محسّنة.
فيما يخص ركوب الدراجات، تقدم الساعة ميزة القوة الافتراضية وبيانات العتبة الوظيفية للقوة (FTP) بالإضافة إلى بيانات الإيقاع الافتراضي، مما يخلق نظامًا متكاملًا بمستوى احترافي. ويمثل FTP قياسًا لأعلى متوسط قدرة يمكن لراكب الدراجة الحفاظ عليه لمدة ساعة تقريبًا دون أن يشعر بالإرهاق.
تساعد الساعة عدّائي المسارات على فهم كل منعطف في طريقهم، بفضل نظام تحديد المواقع الدقيق، ومخطط اتجاهات الارتفاع، وتحليل الانحدار في الوقت الفعلي. ويمكنك مزامنة بيانات المسار بسهولة من هاتفك إلى الساعة بنقرة واحدة، والاستفادة من فرز ذكي للمسارات للوصول الفوري إلى مساراتك المفضلة. كما تقوم ميزة الوتيرة المعدّلة حسب الانحدار الجديدة بتحويل سرعات الصعود أو الهبوط إلى سرعة مكافئة على الطريق المستوي، مما يساعدك على إدارة مجهودك باحترافية.
على صعيد الصحة، وبفضل نظام TruSense الجديد، تقدم السلسلة إدارة أكثر دقة وفهمًا للصحة العاطفية. يوفر الكشف متعدد الأبعاد للمشاعر تحليلات صحية مفصلة ورصدًا لصحة القلب والأوعية الدموية، مما يضمن رعاية شاملة للجسم والعقل على مدار اليوم والليل. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم الساعة رؤى دقيقة حول حالتك الجسدية والعاطفية، مع ميزات مخصصة للمساعدة في إدارة وتحسين رفاهيتك. مقارنة بالجيل السابق الذي كان يحلل ثلاث حالات عاطفية، تقوم الساعة الجديدة بتحليل 12 حالة عاطفية مميزة.
سبب آخر لاختيار GT 6 Pro هو توافقها عبر الأنظمة المختلفة. فالساعة لا تعمل بانسجام مع هواتف هواوي فحسب، بل يمكن لمستخدمي iOS وAndroid أيضًا الاستفادة من ميزات الصحة واللياقة المتقدمة. بالنسبة لأي شخص يقدّر الأداء دون تنازلات، تحدد HUAWEI WATCH GT 6 Pro المعايير الذهبية.
تمنحك ساعة HUAWEI WATCH GT 6 Pro بحرًا من الإبداع من خلال واجهات الساعة النابضة بالحياة والقابلة للتخصيص، مما يتيح لك تصميم واجهة تعبّر عن شخصيتك الفريدة. استكشف مجموعة متنوعة من الأساليب، مثل التصاميم الهندسية، أو الواجهات المعتمدة على الحالة المزاجية، أو تلك التي تركز على النصوص، لتعبّر عن أسلوبك الخاص. وقد حصلت معرض واجهات الساعة على ترقية أنيقة، لتتحول ساعتك إلى بيانٍ عصري على معصمك.
تتوفر سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 الآن للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بأسعار تبدأ من 899 ريال سعودي، مع هدايا قيّمة عبر متجر هواوي الإلكتروني، وعدد من الموزعين المعتمدين