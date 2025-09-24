HUAWEI WATCH GT 6 Pro: الساعة الذكية التي لا غنى عنها في 2025

كانت ساعات هواوي الذكية متقدمة بفارق كبير عن غيرها في تحقيق التوازن بين الميزات الذكية المتطورة وعمر البطارية الذي يمتد حتى أسبوعين. والآن، مع ساعة HUAWEI WATCH GT 6 Pro، تجاوزت هواوي هذا الإنجاز لتصل البطارية إلى 21 يومًا من الاستخدام. ويأتي ذلك مع ميزات أكثر ذكاءً للصحة واللياقة البدنية. إن الجمع بين التصميم الأنيق، وعمر البطارية الذي لا يُضاهى، والقدرات الصحية والرياضية المتقدمة، يجعل هذه الساعة الجديدة أفضل ساعة ذكية يمكن الحصول عليها في عام 2025.