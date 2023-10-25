بعد تداول رواد التواصل مقطع الفيديو.. ضبط قائد مركبة "الفرقة الشعبية المشاركة في الزفة"

أعلنت إدارة مرور منطقة جازان ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفات "نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم بجانب قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف".
وأوضحت بأنه قد تم حجز المركبة وإحالة صاحبها إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقه.
وكان رواد مواقع التواصل قد تناقلوا مقطع فيديو يظهر من خلاله فرقة شعبية في صندوق مركبة تسير على أحد الطرقات العامة مشاركة في زفة قبل أن يعلن المرور عن ضبط قائدها.
يشار إلى أن تحميل الركاب في غير الأماكن المخصص لهم يعتبر مخالفة غرامتها لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 900 ريال، فيما تترواح غرامة تعطيل حركة السير في زفات الأعراس من 300 إلى 500 ريال.