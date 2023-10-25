بعد تداول رواد التواصل مقطع الفيديو.. ضبط قائد مركبة "الفرقة الشعبية المشاركة في الزفة"

يشار إلى أن تحميل الركاب في غير الأماكن المخصص لهم يعتبر مخالفة غرامتها لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 900 ريال، فيما تترواح غرامة تعطيل حركة السير في زفات الأعراس من 300 إلى 500 ريال.