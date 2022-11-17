أمانة هيئة كبار العلماء تُنوّه بإعلان ولي العهد تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

وقالت الأمانة العامة في بيان صادر عنها اليوم: "إن هذا الإعلان الكريم من سموه، يأتي امتدادًا لعنايته -أيده الله- بالمساجد في داخل المملكة وخارجها؛ لما في ذلك من الأجر العظيم، والثواب الجزيل، ولما للمساجد والمراكز الإسلامية من دور كبير في نشر رسالة الإسلام القائمة على السماحة والاعتدال، وتربية الأجيال على القيم الرفيعة، والأخلاق العالية، وحسن التواصل والحوار".