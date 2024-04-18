"التحالف الإسلامي" يستقبل ممثلَ غينيا الموفد حديثًا

أعلن التحالفُ الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وصولَ ممثل جمهورية غينيا العقيد البحري عمر بوكوم، إلى مقرّ التحالف الإسلامي.
وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أنّ وصول ممثل جمهورية غينيا إلى مقرّ التحالف الإسلامي وعمله جنبًا إلى جنب مع زملائه من ممثلي دول التحالف؛ يُعدّ خطوة إيجابية ومُباركة من قِبل قيادة الحكومة الغينية، واستشعارًا منها بوجوب المشاركة الدولية في كلّ ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ التطرف، متمنّيًا له التوفيقَ في أداء مهامّ عمله، منوّهًا إلى الدور الكبير المنوط بممثّلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الاستراتيجية في محاربة الإرهاب.
يُذْكَر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضمّ في عضويته 42 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.