"التحالف الإسلامي" يستقبل ممثلَ غينيا الموفد حديثًا

وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أنّ وصول ممثل جمهورية غينيا إلى مقرّ التحالف الإسلامي وعمله جنبًا إلى جنب مع زملائه من ممثلي دول التحالف؛ يُعدّ خطوة إيجابية ومُباركة من قِبل قيادة الحكومة الغينية، واستشعارًا منها بوجوب المشاركة الدولية في كلّ ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ التطرف، متمنّيًا له التوفيقَ في أداء مهامّ عمله، منوّهًا إلى الدور الكبير المنوط بممثّلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الاستراتيجية في محاربة الإرهاب.