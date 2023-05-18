أخف وزنًا وأنحف.. هواوي تطلق الهاتف الذكي القابل للطي HUAWEI Mate X3 في المملكة

وسيتوفر هاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطي في متاجر البيع بالتجزئة المختارة في المملكة العربية السعودية من خلال موقع هواوي الرسمي في 24 من مايو بسعر 7699 ريالًا سعوديًا, في حين يتوفر الآن للطلب المسبق مع هدايا بقيمة 3229 ريالًا سعوديًا تشمل HUAWEI WATCH Buds وحماية ضد التلف العرضي لمدة 15 شهرًا مع استبدال مرة واحدة, تصليح منزلي صالح لمرةواحدة, و Huawei Mobile Cloud Free 200GB ل3 أشهر.