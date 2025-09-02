السعودية تُسهم في إحباط تهريب 125 كجم كوكايين بلبنان

صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 125 كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر بجمهورية لبنان.
وأوضح أن العملية جاءت بناءً على معلومات قدّمتها وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إلى الجهاز النظير في لبنان، حيث جرى ضبط الكمية المخدرة مخبأة داخل شحنة عبوات زيوت نباتية.
وأكد العميد "بن شلهوب" استمرار المملكة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وأمن الدول الشقيقة والصديقة، والتصدي لها بكل حزم.