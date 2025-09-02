السعودية تُسهم في إحباط تهريب 125 كجم كوكايين بلبنان

وأوضح أن العملية جاءت بناءً على معلومات قدّمتها وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إلى الجهاز النظير في لبنان، حيث جرى ضبط الكمية المخدرة مخبأة داخل شحنة عبوات زيوت نباتية.