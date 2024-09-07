"هيئة الطرق": الانتهاء من تطوير طريق "القنفذة-سبت الجارة" لتحسين السلامة المرورية

وأوضحت أنها راعت في تنفيذ المشروع توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال، التي شملت إنشاء 3 جسور، وتعديل مسار طريق سبت الجارة؛ لتفادي مجاري السيول، إضافة إلى تركيب 100 لوحة إرشادية، و2000 وحدة عواكس أرضية، و97 ألف متر من أطوال الدهانات والاهتزازات التحذيرية؛ لرفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق؛ بما يضمن انسيابية الحركة المرورية.