في الذكرى 55 لمحاولة إحراق "الأقصى".. "التعاون الإسلامي": القدس الشريف عاصمة فلسطين وجزءٌ لا يتجزّأ منها

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، في هذه الذكرى المشؤومة، المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمُّل مسؤولياته في وضع حد للعدوان المتواصل على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في العودة، وتجسيد قيام دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.