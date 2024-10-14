"التعليم": غداً آخر موعد لتقديم طلبات التقاعد المبكر للمعلمين الذين تعدت خدمتهم 25 عاماً

حددت وزارة التعليم يوم غد الثلاثاء، آخر موعد لتقديم طلبات التقاعد المبكر للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس، وذلك لمن كان صافي خدمته 25 سنة (300 شهر) فأكثر.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن مواعيد التقديم على (التقاعد المبكر) لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات وذلك للعام الدراسي الحالي ١٤٤٦ هـ والذي يستمر حتى يوم الأحد الموافق 12 من شهر ربيع الأول الجاري.
وأوضحت الوزارة أنه سيتاح تقديم طلب التقاعد المبكر اعتباراً من التاريخ السابق في حال كان صافي الخدمة 25 سنة (300) شهراً فأعلى، مشيرة إلى أن آخر يوم عمل لمن يصدر له قرار (التقاعد المبكر) سيكون بنهاية العام الدراسي الحالي أي بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 01/ 01/ 1447 هـ.
وطلبت الوزارة من الراغبين في التقدم للتقاعد المبكر بإرفاق جميع المستندات المطلوبة إلكترونياً قبل نهاية فترة التقديم مؤكدة أن طلب (التقاعد المبكر) يعتبر نافذاً بعد اعتماد صاحب الصلاحية.