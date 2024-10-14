"التعليم": غداً آخر موعد لتقديم طلبات التقاعد المبكر للمعلمين الذين تعدت خدمتهم 25 عاماً

وأوضحت الوزارة أنه سيتاح تقديم طلب التقاعد المبكر اعتباراً من التاريخ السابق في حال كان صافي الخدمة 25 سنة (300) شهراً فأعلى، مشيرة إلى أن آخر يوم عمل لمن يصدر له قرار (التقاعد المبكر) سيكون بنهاية العام الدراسي الحالي أي بنهاية عمل يوم الخميس الموافق 01/ 01/ 1447 هـ.