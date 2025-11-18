تصوير مركبة فضائية من السماء العربية

وأضاف : قام المرصد بتحديد موقع المركبة في السماء في ثلاثة أماكن مختلفة خلال فترة زمنية مقدارها عشرين دقيقة، حيث بدأ الرصد صباح يوم الجمعة في الساعة 04:55 فجراً إلى الساعة 05:14 بتوقيت الإمارات. وهذا ما يسمى علميًا بالقياسات الفلكية، وتم إرسال هذه النتائج إلى مركز الكويكبات الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي، إضافة إلى إرساله إلى أحد العلماء في الولايات المتحدة المهتم بتحديد مدار الأجرام السماوية بناءً على القياسات الفلكية. وعلى الرغم من أنهُ لا توجد معلومات إضافية تقدمها الأرصاد التي أجريت، إلا أن العديد من المراصد الفلكية وخبراء الحسابات الفلكية يعتبرون مثل هذه الأحداث بمثابة تمرين مهم يظهر مدى جاهزية كل مرصد للتعامل مع ظواهر مماثلة عندما يكون لمثل هذا النوع من الأرصاد الفلكية أهمية بالغة، فمسار المركبة الحالي معروف ومعلن، إلا أن هناك العديد من الدول لا تفصح عن مسار صواريخها الفضائية ولا مركباتها، وهذا يشكل خطرًا لا يُستهان به، فقد تشكل هذه الأجزاء الفضائية خطرًا على أقمار صناعية أخرى في حالة الاصطدام بها نظرًا لعدم معرفة موقعها، ولذلك توجد فرق متخصصة في العديد من وكالات الفضاء في الدول المتقدمة لمتابعة أي جرم في الفضاء، سواءً لأغراض عسكرية أو لأهداف الأمن والسلامة.