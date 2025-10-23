من القاهرة إلى الرياض .. إخلاء طبي عاجل لمواطن سعودي حالته حرجة

نسّقت سفارة المملكة في جمهورية مصر العربية مع الجهات المصرية المعنية لنقل مواطن سعودي حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، لاستكمال علاجه في المملكة العربية السعودية.