من القاهرة إلى الرياض .. إخلاء طبي عاجل لمواطن سعودي حالته حرجة

نسّقت سفارة المملكة في جمهورية مصر العربية مع الجهات المصرية المعنية لنقل مواطن سعودي حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، لاستكمال علاجه في المملكة العربية السعودية.
وأكدت السفارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على رعاية المواطنين السعوديين في الخارج وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم في مختلف الحالات الطارئة.
ويعكس هذا الإجراء الاهتمام الدائم الذي توليه الدولة لمواطنيها داخل المملكة وخارجها، وحرصها على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم عبر منظومة الإخلاء الطبي الجوي التي تُسهم في سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ونقل المرضى إلى المستشفيات المتخصصة داخل المملكة لتلقي العلاج المناسب.