"السديس" لضيوف "رئاسة الحرمين": تبنوا قيم التسامح والوسطية واجتهدوا بالدعاء

وأكد "السديس" في كلمة ألقاها للضيوف في عرفات أن من مفاخر المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- ما تبذل من غالي ونفيس لخدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين وتذليل كافة العقبات لهم وما نشهده اليوم من تيسير وتسهيل على وفود الرحمن خير دليل على ذلك.