"السديس" لضيوف "رئاسة الحرمين": تبنوا قيم التسامح والوسطية واجتهدوا بالدعاء

رحب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بضيوف حملة رئاسة الحرمين للمشاعر المقدسة، حيث التقى بهم في عرفة، رحب بهم وحثهمً على تطهير النفوس والتجديد نحو الأفضل.
وأكد "السديس" في كلمة ألقاها للضيوف في عرفات أن من مفاخر المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- ما تبذل من غالي ونفيس لخدمة ضيوف الرحمن والحرمين الشريفين وتذليل كافة العقبات لهم وما نشهده اليوم من تيسير وتسهيل على وفود الرحمن خير دليل على ذلك.
وقال "السديس" مخاطبا الضيوف: يسرني في هذا اليوم الفضيل، يوم عرفة غرة هذا المكان المبارك، أن أتقدم لكم بالشكر والتقدير مقرونًا بالدعوات الصادقة القلبية بأن يتقبل الله حجكم ويجعله حجاً مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنباً مغفورًا .
وأكد "السديس" في كلمته على وجوب شكر نعم الله -عز وجل- التي نشهدها في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان واستقرار ورخاء، وأن من أوجب الواجبات علينا خدمة الدين وتبني قيم التسامح والاعتدال، موصيًا ضيوف حملة رئاسة الحرمين باغتنام هذا اليوم المبارك بالدعاء للفلاح والنجاه، مؤكدًا أننا في موسم التربية والأخلاق والإعلان عن التوحيد، موصياً بالتغيير والتجديد لحياتنا إلى الأفضل والاجتهاد بالدعاء وتطهير النفوس.
وأوصى "السديس" المشرفين على الحملة ببذل أقصى الجهود وأرقاها لخدمة ضيوف الرئاسة الذين هم ضيوف الرحمن، داعيًا الله عز وجل لهم بجزيل الأجر والمثوبة.