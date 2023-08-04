التغيُّر المناخي.. فرس النهر عاش في أدغال الربع الخالي!

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تم العثور على أحافير مُتعددة لأنواعٍ مختلفة من النمور وحيوان وحيد القرن والسلاحف وغيرها من الكائنات الحية والحيوانات التي لا تعيش إلا في الغابات والأدغال، ولعل أغرب ما عُثر عليه هو عظام حيوان فرس النهر الذي لا يعيش إلا قرب البحيرات والأنهار! فهل كانت جزيرة العرب تشقها الأنهار وتنتشر فيها البُحيرات والغابات والأدغال؟