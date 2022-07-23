172 ألف حاج وصلوا المدينة المنورة بعد الحج

وبيّنت الإحصائية مغادرة 14593 حاجًّا المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري، ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 97897 حاجًّا، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 73649 حاجًّا يوم أمس.

