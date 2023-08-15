الشميسي رئيسًا تنفيذيًّا لنادي الصقور السعودي

برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر مجلس إدارة نادي الصقور السعودي قرارًا، يقضي بتعيين الأستاذ طلال بن عبدالعزيز الشميسي رئيسًا تنفيذيًّا للنادي.
ويأتي تعيين الشميسي نظير خبراته الممتدة لأكثر من 16 عامًا في العمل القيادي في عدد من المنظمات والهيئات المالية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
وشغل الشميسي مناصب عدة، منها مدير إدارة التزام المنتجات الاستثمارية في وكالة الشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية، والمدير العام لمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية. ومن المناصب التي تقلدها في مسيرته المهنية المدير العام لشؤون الشركات في صندوق الاستثمارات العامة.
كما تولى الشميسي العديد من المناصب الإدارية في مجال تنظيم الطروحات العامة والخاصة، وإدارة الأصول، وإصدارات الصكوك، فضلاً عن شغله عضويات عدد من مجالس الإدارات في شركات مساهمة وصناديق استثمارية، وعضوًا في لجان عدة متعلقة بالمراجعة والحوكمة، وكذلك الاستثمار وإدارة الأصول.