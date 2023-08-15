الشميسي رئيسًا تنفيذيًّا لنادي الصقور السعودي

كما تولى الشميسي العديد من المناصب الإدارية في مجال تنظيم الطروحات العامة والخاصة، وإدارة الأصول، وإصدارات الصكوك، فضلاً عن شغله عضويات عدد من مجالس الإدارات في شركات مساهمة وصناديق استثمارية، وعضوًا في لجان عدة متعلقة بالمراجعة والحوكمة، وكذلك الاستثمار وإدارة الأصول.