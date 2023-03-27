بالصور.. "أمانة الطائف" تتعقب الباعة الجائلين وتُزيل بسطات مخالفة بالمنطقة المركزية

فاجأت أمانة محافظة الطائف، الباعة الجائلين والمخالفين، بحملة ميدانية داخل المنطقة المركزية "سوق البلد"؛ حيث تم رصد الكثير من البسطات المخالفة التي تبيع الأغذية مثل البليلة والبطاطس، والتي لا تخضع للإشراف الوقائي.