بالصور.. "أمانة الطائف" تتعقب الباعة الجائلين وتُزيل بسطات مخالفة بالمنطقة المركزية

فاجأت أمانة محافظة الطائف، الباعة الجائلين والمخالفين، بحملة ميدانية داخل المنطقة المركزية "سوق البلد"؛ حيث تم رصد الكثير من البسطات المخالفة التي تبيع الأغذية مثل البليلة والبطاطس، والتي لا تخضع للإشراف الوقائي.
وتم رصد بسطات تبيع الخضار والفواكه، كذلك بسطات تبيع الملابس الرجالية بأنواعها، وتم إزالتها ومصادرتها، في ظل تواصل الجولات من قِبَل المراقبين طوال الشهر الكريم.
جاءت الحملة بتوجيه من أمين الطائف المهندس ناصر الرحيلي، ومتابعة وكيل الخدمات المهندس ثامر العثمان، وبإشراف مساعد الوكيل للبلديات الفرعية المهندس خالد مروي، ووقوف رئيس بلدية غرب الطائف أحمد المالكي.