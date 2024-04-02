"مالك بالطويلة" في موسمه السادس يحقق نقلة نوعية فنيًا وإنتاجيًا

حقق برنامج "مالك بالطويلة" الغني عن التعريف والذي يُعرض على شاشة MBC طيلة شهر رمضان، نجاحًا غير مسبوق في جميع مواسمه التي أنتجتها “Awj Studios “بالشراكة مع “MBC GROUP”.
وتُعد " Awj Studios” من الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية والبرامج التلفازية المعرفية والثقافية التي تُعنى بالمحتوى المستدام.
وانطلق برنامج "مالك بالطويلة" في عام 2019، وتم إنتاج ستة مواسم منه حتى الآن، ووصل عدد حلقاته إلى 180 حلقة.
وشهدت جميع مواسمه تطورًا ملحوظًا على جميع الأصعدة، فيما شهد موسمه السادس للبرنامج نقلة نوعية على المستوى الفني والإنتاجي.
وقرر مخرج البرنامج، عبادة الحمامي، في هذا الموسم نقل البرنامج من طابعه التلفزيوني إلى توجه سينمائي لم يستخدم من قبل في عالم البرامج في الوطن العربي.
وصرّح الحمامي قائلاً: "نعمل جاهدين مع فريق أوج لنقل هذه البرامج ذات المحتوى النوعي لمكانة فنية إبداعية تشبه النمط السينمائي، نظرًا لأهميتها الكبيرة، والتي تستحق أن تكون وثيقة معرفية تُروى ومرجعًا لسائر الأجيال، خصوصًا أن هذا البرنامج يقدم محتوى ثقافيًا غنيًا، من خلال سردية مختلفة عما هو مُتعارف عليه، وذلك باستخدام تقنيات عالية في التصوير والديكور بسائر تفاصيله، بالإضافة إلى تطوير الجرافيكس وإدخال الخطوط والرسومات الاحترافية الدقيقة التي أعادت تجسيد هذه القصص ونقل الحقب الزمنية بتفاصيلها الثرية بشكل فني مُبتكر أعطى بُعدًا بصريًا مختلفًا انعكس على جمال المحتوى المقدم".
وأضاف: "من هنا استطاع برنامج "مالك بالطويلة" أن يُكَوّن قاعدة جماهيرية كبيرة في الوطن العربي، لذا يسعى فريق العمل بشغف وتفانٍ لتطويره وتقديم المزيد من المحتوى الذي يُثري ذائقة المُشاهد".
وأشار الإعلامي مالك الروقي، مقدم ورئيس تحرير البرنامج، بدوره إلى أن حلقات البرنامج تغطي جميع جوانب المادة المقدمة بطريقة سلسة وجاذبة، وتحمل كل حلقة في طياتها العديد من المعلومات المهمة، سواءً كانت تتعلق بالشخصيات والأحداث والغرائب، أو بالقصص العالمية والمحلية والثقافة والفلسفة والأدب والتاريخ والسياسة وغيرها.
وأكد أن مثل هذا المحتوى الثقافي والمعرفي نادرًا ما يوجد في الشاشات العربية، لاعتقاد البعض أن المشاهدين لا يهتمون بمثل هذا الطرح، ولكن جاء برنامج "مالك بالطويلة" ليثبت عكس ذلك، ونجح في لفت انتباه المشاهدين بطرحه المتميز، وذلك من خلال تقديم مادة ثقيلة في محتواها، وفي الوقت نفسه خفيفة وممتعة في سرديتها؛ مما يجعلها تستحق المشاهدة والاهتمام، خصوصًا أن الحلقة الواحدة لا تتجاوز العشر دقائق وتغطي جميع الجوانب.
وأضاف: "في الختام، لا يسعنا إلا القول إن برنامج "مالك بالطويلة" يعد نموذجًا للإنتاج المعرفي والثقافي الضخم بمحتواه الثري والمتنوع".