"مالك بالطويلة" في موسمه السادس يحقق نقلة نوعية فنيًا وإنتاجيًا

وصرّح الحمامي قائلاً: "نعمل جاهدين مع فريق أوج لنقل هذه البرامج ذات المحتوى النوعي لمكانة فنية إبداعية تشبه النمط السينمائي، نظرًا لأهميتها الكبيرة، والتي تستحق أن تكون وثيقة معرفية تُروى ومرجعًا لسائر الأجيال، خصوصًا أن هذا البرنامج يقدم محتوى ثقافيًا غنيًا، من خلال سردية مختلفة عما هو مُتعارف عليه، وذلك باستخدام تقنيات عالية في التصوير والديكور بسائر تفاصيله، بالإضافة إلى تطوير الجرافيكس وإدخال الخطوط والرسومات الاحترافية الدقيقة التي أعادت تجسيد هذه القصص ونقل الحقب الزمنية بتفاصيلها الثرية بشكل فني مُبتكر أعطى بُعدًا بصريًا مختلفًا انعكس على جمال المحتوى المقدم".