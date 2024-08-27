شاهد من شقراء.. أمطار صيفية مصحوبة برياح قوية تتسبب في سقوط مظلات وأعمدة

كما تسببت تلك الرياح القوية بإسقاط عدد من أعمدة الكهرباء في حي الصفراء، من ضمنها عمودان يحملان محول كهرباء، تلك الآثار تسببت في انقطاع الكهرباء عن عدد من أحياء المحافظة، والذي قوبل بتجاوب سريع من قبل فرق شركة الكهرباء، والتي باشرت معالجة الخلل في حينه.