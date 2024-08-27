شاهد من شقراء.. أمطار صيفية مصحوبة برياح قوية تتسبب في سقوط مظلات وأعمدة

ضربت، قبل قليل، أمطار صيفية مصحوبة برياح قوية محافظة شقراء، فأجرت الشوارع، واقتلعت عددًا من المظلات وأعمدة الإنارة والكهرباء، في مشهد لا يحدث إلا نادرًا في فصل الصيف وبالذات في شهر أغسطس؛ إذ الأمطار تكون غالبًا في فصل الشتاء.
"سبق" رصدت آثار تلك الأمطار المصاحبة برياح قوية، ووثقت اقتلاع مظلة كبيرة بالقرب من حديقة الملك فهد، إذ رفعتها من فوق الأسوار وأسقطتها على الشارع الجانبي، وتأثر بسببها أحد المحالّ المجاورة، وأعمدة الكهرباء والإنارة.
كما تسببت تلك الرياح القوية بإسقاط عدد من أعمدة الكهرباء في حي الصفراء، من ضمنها عمودان يحملان محول كهرباء، تلك الآثار تسببت في انقطاع الكهرباء عن عدد من أحياء المحافظة، والذي قوبل بتجاوب سريع من قبل فرق شركة الكهرباء، والتي باشرت معالجة الخلل في حينه.
فيما باشرت فرق الدفاع المدني وفرق بلدية محافظة شقراء تلك الحوادث فور وقوعها، مقدمةً الدعم المباشر، من خلال الآليات الكوادر البشرية والفنية؛ سعيًا لإزالة الأضرار في وقت قياسي.