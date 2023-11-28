أمير حائل يهنئ خادم الحرمين وولي العهد باستضافة معرض إكسبو 2030

أكد أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن قيادة خادم الحرمين الشريفين وعضده ولي عهده الأمين وضعت السعودية في طليعة دول العشرين، ورسخت من وجود السعودية في المحافل الدولية ورسمت خارطة طريق لمستقبل التنمية والتطوير داخل الوطن، وفي كل جزء غالٍ منه.
وهنأ أمير حائل -باسمه وباسم أهالي المنطقة- القيادة الرشيدة بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.
ونوه أمير منطقة حائل بالخطوات المدروسة والمنهج العملي الدقيق لكل مراحل ملف الترشيح لمعرض إكسبو 2030، والمهارة في قيادة التوجه العالمي لترشيح السعودية بالرغم من المنافسة القوية؛ وهو ما منح السعودية أصواتًا عالمية، تؤمن بأن قصة السعودية الملهمة في هذا العهد الزاهر تستحق أن تُروى، وأن تُقرأ كل تفاصيلها بكل لغات العالم.
وقال: "سيرى العالم نسخة فريدة وقصصًا متفردة لإنسان هذه الأرض الطاهرة، وستكون الرياض عاصمة تحتضن الجنسيات كافة من بلاد العالم".