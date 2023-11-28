أمير حائل يهنئ خادم الحرمين وولي العهد باستضافة معرض إكسبو 2030

أكد أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن قيادة خادم الحرمين الشريفين وعضده ولي عهده الأمين وضعت السعودية في طليعة دول العشرين، ورسخت من وجود السعودية في المحافل الدولية ورسمت خارطة طريق لمستقبل التنمية والتطوير داخل الوطن، وفي كل جزء غالٍ منه.