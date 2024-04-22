"الطيران المدني": التصريح ببدء تشغيل خطوط شرق الصين اعتبارًا من 27 أبريل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل خطوط شرق الصين برحلات منتظمة (للمسافرين) بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، متجهة من شنجهاي إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لعام 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 27 أبريل.