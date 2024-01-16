طرق وميادين حائل تتزين بالخطوط الثمودية والرسوم الفنية

وأتاحت الأمانة ضمن مشاركتها الاجتماعية، الفرصة لموهوبي الفن التشكيلي من أبناء وبنات المنطقة من خلال نثر إبداعاتهم في تلك الأماكن لتتزين ميادين وطرق مدينة حائل بلوحات الفن التشكيلي الإبداعية التي سطرت إبداعهم التشكيلي على الطرق الرئيسة للمدينة مما أضفى جمالًا وبريقًا على تلك الأماكن، ضمن هويتهم الثقافية المتأصلة في المنطقة.