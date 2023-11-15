مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُعيد لأربعيني قدرته الطبيعية على المشي مجدداً بعد استئصال ورم بالورك

تمكن مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، من استئصال ورم عظمي غضروفي من الورك باستخدام المنظار، وإعادة قدرة المشي والحركة الطبيعية لمريض في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد معاناة على مدار عام كامل من "العرج" وصعوبة المشي والحركة، نتيجة شعوره بآلام حادة في الجهة الخارجية بالورك تزداد مع المشي الطويل، الأمر الذي أثر على جودة حياته ونومه وعدم قدرته على ممارسة مهامه اليومية بصورة طبيعية.