"التخصصي" ينجح في إجراء أول عملية تصغير معدة بالمنظار لزارع كلى على مستوى المنطقة

وتعد العملية إنجازًا طبيًا هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة حيث تُعرف باسم "تصغير المعدة بالتنظير الداخلي" (Endoscopic SleeveGastroplasty - ESG)، وتختلف عن عملية التكميم الجراحي، حيث لا تتطلب فتح البطن أو إزالة أي جزء من المعدة، بل يتم فيها استخدام المنظار عبر الفم لخياطة المعدة من الداخل وتقليل حجمها، مما يساعد المريض على فقدان الوزن، وتحسين صحته العامة.