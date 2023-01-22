"الملك سلمان الطبية" بالمدينة المنورة تحصل على اعتماد تشغيل وحدة الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

وتعمل الوحدة على متابعة حالات تأخر الإنجاب حسب آخر المستجدات العلمية الحديثة، واكتشاف الحالات العاجلة بشكل مبكر، كما تعمل على ربط الخدمات المساندة والتنسيق بينها؛ بهدف تسهيل الوصول للخدمة بشكل أسرع، وتدريب أطباء النساء والأسرة على كيفية التعامل مع هذه الحالات.