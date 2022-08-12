ما هي الفئات التي تحتاج للمكملات الغذائية وأنواعها؟

وأيضًا في بعض الحالات المرضية التي تؤثر على طريقة هضم الجسم للموادّ الغذائية، مثل الحساسية من بعض الأطعمة، أو مرض في الكبد أو المرارة أو الأمعاء أو البنكرياس، وحول من يتبع نظامًا غذائيًّا نباتيًّا فقد يحتاجون إلى مكملات فيتامين "ب 12".