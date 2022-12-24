"بن مسفر": الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحمي الثروة المستحدثة في عالم الأعمال

وقال "بن مسفر": هذه الحماية لها آثار قانونية واقتصادية واجتماعية للأفراد والجماعات من خلال إسناد الفكر والإبداع لمن جادت به قريحته وفكره وذهنه، وحصره عليه في الاستئثار به واستغلاله ماديًّا ومعنويًّا دون أن يشاركه فيه أحد، هذا في الأثر على المستوى الفردي، أما على المستوى الجماعي فإن أثر هذه الحقوق يظهر خلال تقدم الأمم أو تأخرها قياسًا على ما أنتجته تلك من إبداع وفكر يساعد في تطور الحياة وتحقيق الرفاهية الإنسانية سواء بالجانب المادي أو العلمي أو العلوم التطبيقية.