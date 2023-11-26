إغلاق 8 ورش حدادة مخالفة والإطاحة بـ36 عاملًا مخالفًا بالرياض

وأسفرت الحملة الأمنية المشتركة في حيي النظيم والبيان عن ضبط 38 محلًّا مخالفًا، وإغلاق 8 ورش حدادة مخالفة، واستدعي أصحابها لاستكمال الإجراءات في المخالفات، كما نتج عن الحملة القبض على 36 عاملًا غير نظامي سُلّموا للجهات المختصة لترحيلهم.