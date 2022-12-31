صحة ونقل وتعليم.. شاهد كيف جلبت جائزة "بصمة" ٧٧٠ مليونًا لحائل

ساهمت جائزة أمير منطقة حائل "بصمة" في نسختها الخامسة، في جلب مشاريع خدمية حكومية واتفاقيات حيوية للمنطقة في مختلف المجالات، وبتكلفة أكثر من ٧٧١ مليون ريال.
فعلى صعيد التعليم تم توقيع عقود مشاريع تعليمية، سواء كان تعليمًا عامًّا أو جامعيًّا؛ حيث دشَّن أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز 12 مشروعًا مدرسيًّا، بتكلفة بلغت أكثر من 56 مليون ريال، وبطاقة استيعابية لأكثر من 5610 طلاب وطالبات، وذلك بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ومدير التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، فيما دشَّن الأمير في المدينة الجامعية مشروع مبنى كلية الصيدلة ومبنى الصحة العامة والمعلوماتية الصحية، بحضور وزير التعليم الدكتور يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، بتكلفة 263 مليون ريال.
وفي مشاريع النقل بالمنطقة دشَّن أمير حائل بحضور نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق بدر بن عبدالله اللامي، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، 6 مشاريع نقل، بإجمالي أطوال 109 كم، وتكلفة إجمالية تجاوزت 279,4 مليون ريال.
كما دشن الأمير مشروع تقاطع طريق الملك فيصل مع الطريق الدائري الغربي "تقاطع علوي"، واستكمال تنفيذ جزء من طريق حائل - رفحاء "مفرد"، الذي يبلغ طوله 15 كم، ومشروع الطرق الرئيسية باستكمال تنفيذ طريق حائل - الزبيرة - حفر الباطن السريع مع معبر علوي "جسر" على مسار السكة الحديد، بطول 14 كم، وتنفيذ تقاطع طريق حائل - بقعاء مع طريق الخطه المؤدي إلى جامعة حائل وطريق حائل - الجوف السريع، إضافة إلى مشروع تنفيذ الطرق الثانوية، طريق الغزالة - الروضة بطول 10 كم، وطريق العظيم الذي يبلغ طوله 30 كم، وطريق الوهيبية - سميراء، ويبلغ طوله 23 كم، لرفع مستوى تلك الطرق، ومشروع إصلاح المسار الحالي لطريق حائل - المدينة المنورة القديم بإعادة إنشائه، ومشروع تنفيذ طريق الودي بطول 8 كم.
وفي مشاريع الصحة: دشَّن أمير منطقة حائل عددًا من الخدمات والمشاريع الصحية التابعة لصحة حائل، بقيمة إجمالية بلغت 2,550,000 ريال، وذلك بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري.
واشتملت على مشروع مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، وتدشين مشروع المركز الإقليمي للمراقبة الصحية، ومشروع وحدة السموم في المنطقة، ومشروع إدارة الالتزام باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع شكاوى 937.
ودشَّن 20 مشروعًا لتجمع حائل الصحي، تضمنت مشاريع للخدمات الطبية والرعاية الصحية والتقنية، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 100 مليون ريال، وذلك بحضور وزير الصحة فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ. وتضمنت المشروعات: المختبر التخصصي الآلي وبنك الدم وخدمة التشخيص الخلوي للأورام في مستشفى الملك سلمان التخصصي، إلى جانب تدشين وحدة جراحة اليوم الواحد، كما دشن سموه في مستشفى الملك خالد وحدة الطب النووي، ووحدة الأشعة التداخلية، وغرف التنويم الخاصة بالمرضى النفسيين، وغرف استقبال الموقوفين ونزلاء السجون، وتطوير نظام الإطفاء، وتحسين سكن الممرضات، ونظام تحلية الغسيل الكلوي، ومستودعًا خاصًّا بالمستشفى.
كما دشن في مستشفى الولادة والأطفال وحدة الغسيل الكلوي للأطفال، وإحدى عشرة غرفة ولادة طبيعية بمعايير مستشفيات صديق الأم والطفل، ومشروعات المنصات الإلكترونية بإطلاق نظام الملف الصحي الإلكتروني بمراكز الرعاية الصحية الأولية في مرحلته الثانية، وإطلاق المرحلة الأولى من الربط مع منصة نفيس، ونظام أرشفة أفلام الأشعة إلكترونيًّا، وإطلاق نظام الملف الإلكتروني لخدمات مركز طب الأسنان، ومشاريع في المحافظات؛ وهي: مركز العثيم للتأهيل بمحافظة موقق، ومستودعات شمال المطار، وتطوير غرف العزل، ومجمعات الأسنان التخصصية في مستشفيات المحافظات.
كما شهد الأمير توقيع 14 شراكة بين تجمع حائل الصحي مع عدد من رجال الأعمال وجهات من القطاع غير الربحي وشركات، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 70 مليون ريال، وعقدت الشراكات مع أوقاف الشيخ عبدالكريم المعجل، رحمه الله، وشركة آبار حائل، وشركة جوان الشمال للمقاولات، والشيخ سعد الهريش، وعجلان وإخوانه، والعبيكان للحلول الرقمية، وجمعية العجيمي الخيرية، ومؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية، وجمعية سفانة للخدمات الخيرية الصحية، وشركة سكري، وأبناء الدكتور محمد المعجل، وأبناء الشيخ حمود معجل الفرج، رحمه الله، والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، ووقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه من خلال الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.