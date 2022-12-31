صحة ونقل وتعليم.. شاهد كيف جلبت جائزة "بصمة" ٧٧٠ مليونًا لحائل

كما شهد الأمير توقيع 14 شراكة بين تجمع حائل الصحي مع عدد من رجال الأعمال وجهات من القطاع غير الربحي وشركات، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 70 مليون ريال، وعقدت الشراكات مع أوقاف الشيخ عبدالكريم المعجل، رحمه الله، وشركة آبار حائل، وشركة جوان الشمال للمقاولات، والشيخ سعد الهريش، وعجلان وإخوانه، والعبيكان للحلول الرقمية، وجمعية العجيمي الخيرية، ومؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية، وجمعية سفانة للخدمات الخيرية الصحية، وشركة سكري، وأبناء الدكتور محمد المعجل، وأبناء الشيخ حمود معجل الفرج، رحمه الله، والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، ووقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه من خلال الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم.